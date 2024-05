Testimonios impactantes en el Documental de Kevin Spacey

Spacey Unmasked, la serie documental sobre la vida de Kevin Spacey revelará más casos de conducta sexual inapropiada del actor.

El estreno se da a menos de 10 meses después de que Kevin Spacey fuera declarado inocente de las acusaciones de agresión sexual presentadas por cuatro hombres en un tribunal del Reino Unido.

"Spacey Unmasked, de dos partes, que se transmite en el Reino Unido los días 6 y 7 de mayo en Channel 4 y llegará a ID en los EE. UU. antes de transmitirse en Max, presenta entrevistas con 10 personas, ninguna de las cuales estuvo relacionada con el juicio que describen sus experiencias con Spacey.

"Los testimonios abarcan cinco décadas e involucran presuntos incidentes ocurridos en Los Ángeles, Nueva York y Londres, en cines, en fiestas y en el set de House of Cards. Nueve de los que hablan en la serie documental no han compartido sus historias antes", señaló Variety.

Spacey solicitó a Channel 4 su derecho a responder, pero según compartió en X, no se le concedió y terminó citando.

"Sintonice este fin de semana para ver mi respuesta en http://X.com/kevinspacey . Puede que Channel 4 y (los productores de documentales) RoastBeefTV se queden 'sin palabras', pero yo ya no lo estaré", escribió en sus redes.

En el documental, uno de los testimonios involucra una acusación de comportamiento inapropiado por parte de Spacey mucho antes de ser famoso cuando era un adolescente en Chatsworth High School en Los Ángeles, de donde se graduó en 1977.

Un hombre identificado como Greg afirmó que Spacey lo manoseó en los genitales de manera agresiva y lo arrinconó, para luego advertirle que no contara nada.

"Otro joven identificado como Daniel dijo que comenzó a trabajar en House of Cards cuando tenía 23 años y que estaba emocionado de no solo aparecer en escenas con Spacey como miembro del servicio secreto de Frank Underwood, pero luego se le asignó un papel de orador en el que tuvo que susurrarle al oído a Spacey.

"Pero Daniel alegó que mientras estaba en el set, Spacey lo 'manoseó', poniéndole el dedo en la cremallera. 'Su mano tocó mi pen'", afirmó. 'Me tocaron de manera inapropiada en el set del trabajo'", completó la publicación electrónica.

Spacey ha mostrado su desacuerdo con las conclusiones en su contra en el arbitraje del MRC y niega haber participado en acoso sexual u otra conducta ilícita en relación con House of Cards.

Reconoció que participó en una cultura generalizada en el set que estaba llena de insinuaciones sexuales, bromas y payasadas inocentes, pero nunca acosó sexualmente a nadie.

Sin embargo en el filme se da a conocer la narración de Evelyn quien trabajó en House of Cards entre 2013 y 2015, sirviendo como asistente personal del primer equipo en el set.

"Miembros del equipo que se sintieron muy incómodos (debido al comportamiento de Spacey), había un miembro del equipo con el que Kevin estaba particularmente fijado e intentó involucrarse repetidamente.

"El jefe de esa persona en realidad lo sacó del set, pero él es tu jefe, así que si se te acerca y quiere entablar una conversación, estás obligado a hacerlo", dijo.

Siete de los testimonios dados en la serie documental provienen de hombres que, en el momento de los presuntos incidentes que involucraron a Spacey, eran actores jóvenes al comienzo de sus carreras.

Uno llamado Tim, formaba parte de un programa para jóvenes de entre 18 y 26 años en el Old Vic Theatre de Londres; otro llamado Ruari, que apareció en el espectáculo de verano de 2013 en el Old Vic, y uno más: Danny, que trabajó en el Old Vic de 2007 a 2008, todos alegaron comportamientos sexuales inapropiados que los denigraron.