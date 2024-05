No aceptará Kevin Spacey ataques por ratings

Ciudad de México.- Kevin Spacey ha levantado una polémica al desafiar el próximo documental que promete examinar su vida y trayectoria profesional, "Spacey Unmasked".

La serie, que incluye "entrevistas y archivos nunca antes vistos", explorará la vida de Spacey, desde su infancia hasta su ascenso a Hollywood. Además, se abordarán las acusaciones de delitos sexuales contra él, de las cuales fue absuelto en 2023.

El actor, de 64 años, acusó a Channel 4, de Reino Unido, de no brindarle un espacio para responder a las acusaciones en su contra.

"No me sentaré y seré atacado por el ´documental´ unilateral de una cadena moribunda sobre mí, en su desesperado intento de obtener ratings. Hay un canal adecuado para manejar las acusaciones en mi contra y no es el Channel 4", escribió Spacey en X.





DARÁ RESPUESTAS

El protagonista de "House of Cards", aseguró que el canal no le proporcionó el espacio debido a que es una "oportunidad justa" para que pueda refutar cualquier incriminación en su contra.

"Cada vez que me han dado el tiempo y un foro adecuado para defenderme, las acusaciones han fracasado bajo escrutinio y he sido exonerado", agregó.

Spacey prometió dar más respuestas sobre la serie documental durante el fin de semana.

Dirigido y producido por Katherine Haywood, "Spacey Unmasked" está programada para transmitirse en Channel 4 de Reino Unido el 6 y 7 de mayo, con la adquisición por parte de Max para su emisión en Estados Unidos.