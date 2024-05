A "Checo" Pérez le gustaría que Tom Cruise lo interprete en una serie

CIUDAD DE MÉXICO.- El piloto mexicano Checo Pérez admitió que le gustaría grabar una película o serie sobre su vida, en la cual ya sabe además quién le gustaría que lo interprete.

"Sí me gustaría, la verdad. Creo que tengo una historia muy padre que compartir con las nuevas generaciones, con todos los latinos que se vean motivados por esa serie, película o lo que sea", reconoció "Checo" en entrevista con CNN.

Asimismo, confesó que le gustaría que sea Tom Cruise, el famoso actor de Hollywood y protagonista de películas como Top Gun, Misión Imposible y El último samurái, entre tantas obras, quien interprete su vida.

"Me gustaría que vean que se puede llegar lejos, no importa las adversidades que haya en el camino. Me gustaría Tom Cruise. Maneja muy bien los aviones así que seguro los coches también" concluyó.