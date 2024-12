Arcángel le pide a Anuel AA que se haga responsable de sus hijos

Por: El Universal

Diciembre 18, 2024 - 11:47 a.m.

En los últimos años, la carrera de a Anuel AA ha prosperado y, en la actualidad, es uno de los exponentes de urbanos más conocidos.

En contraste de sus éxitos profesionales, el boricua no ha tenido la misma fortuna en el ámbito personal, pues dos de las cuatro mujeres con las que ha tenido hijos, han expuesto que es un padre ausente y que no se responsabiliza de la pensión alimentaria como corresponde, motivo por el que Arcángel, otro importante cantante de reggaeton, le recuerda que la grandeza no estriba en lujos ni riquezas, sino en no abandonar a los suyos.

Pese a que en 2019, Arcángel y Anuel AA aún sostenían una buena relación, al grado que colaboraron, junto con Karol G, en el tema "Tú no amas", hoy sostiene una ríspida comunicación a través de las redes sociales.

Las diferencias entre los dos tuvieron lugar luego de que Anuel acabara mal con el mánager Frabian Eli, quien además de haber trabajado con Arcángel, es su cuñado.

Pero los problemas se hicieron más personales cuando Anuel AA habló de la muerte del hermano de Arcángel, un episodio muy doloroso para él, en una canción.

Por ello, Arcángel no dudó en exhibir las deficiencias de Anuel como padre de familia, después de que Yailín la más viral, madre de su hija Cattleya, expusiera que el músico no se hace responsable de la crianza de su pequeña.

Esto escribió Yailín:

"Mucha cadena, mucha vaina y la manutención de tu hija ¿para cuándo?, qué vergüenza; el más gángster de las redes y no mantiene a su hija, eso no es de gángster".

Fue así que Arcángel, desde su trinchera, también envió una serie de indirectas a Anuel, pues a pesar de no usar su nombre explícitamente en sus publicaciones, recurrió a una de las frases más características del puertorriqueño ("real hasta la muerte") para dar a entender que estaba hablando de él.

Esto dijo Arcángel:

"¡Paga pensión, cabr*n!, Sé buen padre, antes de querer ser bandido, "Ranuel Sapotoro", ser atento y responsable con tus hijos, eso sí te hace real hasta la muerte, analfabeta, hijo de p*ta".

Hasta este miércoles, Anuel AA no ha hecho ninguna publicación relacionada a nada de lo que dijo ni su ex ni Arcángel, aunque se espera que, tarde o temprano, se pronuncie, pues no suele evadir las polémicas en las que es inmiscuido.

Además de Cattleya, Anuel AA es padre de Pablo Anuel, de 11 años, Gianella, de dos años, y de Emmaluna, la bebé que espera su actual pareja, Laury Saavedra, y que nacerá cualquier día de este mes.