Residente colaboró con Shakira "para llegar a otros públicos"

Fue en 2011 cuando la colombiana lanzó su disco "Sale el Sol", en donde incluyó un dueto en su tema "Gordita", el cual compuso junto a Rene quien formaba parte de la banda puertorriqueña Calle 13.

Durante una entrevista que ofreció para ABC, el cantante puertorriqueño comentó que era una canción que abordaba un tema divertido y eso le gustó mucho.

"A mí me parece que es una persona creativa que hacía cosas grades cuando era una «chamaquita». Y el tema me pareció que estaba bien, que era divertido, aunque fuera trivial. Me dijo que me burlara de ella dentro de la canción y eso es un buen gesto", dijo.

En esa entrevista, el cantautor reveló que Calle 13 se había separado del cobijo de cualquier disquera para tener más libertad en su creación artística y hacerse del control de su propio negocio.

"Lo importante era tener el control de todo, algo que puedes perder estando en una discográfica independiente. Ahora que conocen nuestro trabajo, lo hace más fácil. Hay gente que piensa que son independientes porque están en una discográfica independiente, pero si esta es dueña de todo tu trabajo, entonces no lo eres", explicó.

Fue en ese momento que reveló que dentro de esa libertad se daban el gusto de hacer colaboraciones con quien quisieran, como lo hicieron con Shakira y Nelly Furtado, que los ayudaban a darse a conocer dentro de otro tipo de audiencias.

"Sí que nos las ponemos. Yo no colaboro con todo el mundo. Esas eran colaboraciones para sus discos, en los nuestros no entra cualquiera. Es muy diferente cuando te invitan. Por ejemplo, tocamos con Shakira cuando sacamos nuestro segundo disco y lo encontré necesario para llegar a otros públicos con el mensaje que queríamos transmitir. Es parecido a la posición que hemos asumido para con la industria musical y con algunos programas, ¿entiendes?", señaló.

Al mismo tiempo, René enfatizó que también se dan el privilegio de decidir a qué ceremonias de premiaciones asisten y a cuáles no.

"No vamos a todos los premios, porque, de verdad, parecen otra cosa. O, por lo menos, seleccionamos uno, los Grammy, que tampoco son como a mí me gustarían, pero, por lo menos, son más abiertos", ahondó.

Esta diferencia de ideales ha hecho que Residente se haya enfrascado en una pelea de dimes y diretes con J Balvin, cuando el reggaetonero hizo un llamado para boicotear los premios Latin Grammy en donde Rubén Blades iba a ser homenajeado, a lo que René respondió que no era correcto pedir que no asistiera la comunidad latina, cuando su colega Blades merecía dicho reconocimiento.

Después de que se veían que las cosas ya estaban tranquilas entre ambos cantantes, el exvocalista de Calle 13 aseguró que Balvin había amenazado con demandar a su sello discográfico si lanzaba un tema en el que se refiriera a él en "un par de líneas".

Tras avivarse su pleito, René lanzó su canción, la cual lleva más de 59 millones de reproducciones en YouTube y parece que el conflicto con J Balvin está muy lejos de terminar.