Llega cuerpo de Liam Payne a Reino Unido con vuelo récord

Por: Agencia Reforma

Noviembre 07, 2024 - 10:34 a.m.

El cuerpo de Liam Payne fue repatriado al Reino Unido luego de semanas de incertidumbre en Buenos Aires, donde perdió la vida el pasado 16 de octubre.

Geoff Payne, padre del ex integrante de One Direction, estuvo presente en el proceso de investigación y trámites en Argentina, y llegó con el cuerpo de su hijo al Aeropuerto de Heathrow en Londres a las 7:49 a.m. del jueves 7 de noviembre.

El vuelo fue seguido en tiempo real por miles de fanáticos alrededor del mundo, quienes lograron convertirlo en el avión más monitoreado a nivel global, según The Mirror.

Geoff viajó a Argentina el pasado 18 de octubre, esperando que la repatriación de su hijo tomara entre cuatro y cinco días; sin embargo, el proceso se extendió debido a exámenes forenses adicionales requeridos por las circunstancias de la muerte.

El jefe de la fiscalía, Andrés Madrea, se reunió con Geoff Payne en días recientes para informarle que el papeleo necesario estaba finalmente listo.

"Todos los documentos están listos para que el ex cantante de One Direction regrese a su tierra natal para que se pueda llevar a cabo un funeral allí la próxima semana", se informó.

Antes de su regreso a casa, el cuerpo del cantante fue trasladado desde la morgue de Buenos Aires al Cementerio Británico de la capital argentina, donde fue embalsamado, cumpliendo así los requisitos legales para su repatriación.

La fiscalía de Buenos Aires aún mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias de su muerte, en la cual se sospecha de dos empleados del Hotel CasaSur Palermo y un supuesto amigo de Payne, quien fue identificado a través de mensajes de texto encontrados en el teléfono del artista.

En Wolverhampton, cientos de fans han comenzado a rendir homenaje. Frente a la iglesia St. Peter's Collegiate, el sitio se llenó de flores, cartas y mensajes de amor colocados al pie de la estatua de Lady Wulfrun, un lugar emblemático en la vida del intérprete de "Story of My Life".

Según fuentes cercanas a la familia, se está organizando un evento conmemorativo de gran escala para honrar la vida y legado de Liam. La ceremonia, prevista para la próxima semana, podría realizarse en una catedral del Reino Unido, en el que se espera la participación de figuras del ámbito musical y celebridades.

No obstante, también se ha informado que el funeral será privado, con el deseo de la familia de rendir un último adiós en un ambiente de respeto y serenidad, alejados del escrutinio mediático.