Rejuvenece con ´zarpazo´

Lo de Lola Cortés no fue "una manita de gato", sino un "zarpazo de león" porque se levantó la nariz, se inyectó ácido hialurónico en el rostro y se arregló los dientes.

A sus 51 años, la juez de La Academia 20 Años luce rejuvenecida ¡y sin cirugía! y además feliz porque hace seis meses decidió compartir su lecho con su director y coreógrafo Elías Ajit.

"Yo estaba pasando por un momento de depresión, se había ido mi mamá, pasó la pandemia, estaba muy dejada y en eso me invitan a Las Estrellas Bailan en Hoy y me dijeron ´¡qué mal te ves!´ y sí, no me había cuidado nada. Me dieron el teléfono del doctor Juan Carlos Arellano, fue inyección, inyección, inyección. Yo creo que yo estaba de plano súper mal".

AL TEATRO

Arellano, dijo, le inyectó en el rostro ácido hialurónico para rellenar pómulos, mejillas y darle forma a su cara, además de que le levantó la punta de la nariz.

Lo mejor de todo es que no requirió entrar al quirófano.

"No quiero escucharme tonta, ilusa, payasa, pero parece que los ángeles trabajan por él. ¿Qué me hizo? si ven fotos mías de antes y ahora, hay obviamente un cambio en mi nariz, en pómulos y mejillas. ¿Qué es? ¡ácido hialurónico! algo que nosotros producimos y él lo está metiendo también a mi piel para rejuvenecer", explicó la cantante, quien se presentará con el musical The Prom el 23 de junio en el Auditorio Pabellón M.

"Lo que él ha hecho es refrescar y rehidratar mi piel, la ha ido amoldando, dando forma, obviamente me estoy arreglando los dientes en Salud Dental Integral que eso ayuda a que la fisonomía cambie bastante".

El brillo en el rostro de Lola no es sólo por el ácido hialurónico que le aplicaron, también es porque está enamorada.

Dijo que con su actual pareja tiene una relación laboral desde hace 30 años, pero hace seis meses decidieron vivir bajo el mismo techo.

ENAMORADA

"Es una historia hermosa. Nos conocemos hace 30 años, pero nunca nos volteamos a ver porque él siempre fue mi director y coreógrafo, hace un año empezamos a trabajar y fue de ´¡hola! sha la la la la´. Él es bailarín, acróbata, hace taekwondo y es fisioterapeuta", contó.

Desde su separación del padre de sus dos hijos, hace 22 años, la actriz se cerró al amor y ahora fue sorprendida.

"Me ha costado mucho trabajo entender que puedo ser amada. Llegó un punto en el que yo decidí que ya no. Nunca volví a vivir con alguien, me estoy dando la oportunidad, fácil no ha sido, pero estoy con toda la fe, muy enamorada y con la conciencia de lo que es un compromiso en mi vida".