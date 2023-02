Regresa The Rasmus a GDL; tocará en C3 Stage

GUADALAJARA, Jalisco.- La banda finlandesa The Rasmus , que alcanzó la fama internacional gracias a su rock gótico, vuelve a Guadalajara luego de su visita a finales de 2018.

En esta ocasión, la agrupación liderada por Lauri Ylönen tocará en el mismo recinto que la vez pasada: el C3 Stage. La cita será el 10 de mayo.

El paso de The Rasmus por la capital de Jalisco se debe a su gira "Live and Never Die", con la que también visitará CDMX y Monterrey.

The Rasmus es un grupo activo desde 1996 y cuenta con diez álbumes de estudio hasta hoy. Su quinto disco, Dead Letters (2003) alcanzó el top 10 en diez países diferentes y recibió ocho premios de oro y cinco de platino. El álbum se vendió más de 2 millones de veces y la canción "In The Shadows" incluso se convirtió en un éxito mundial, alcanzando el sitio número uno en las listas de popularidad de 26 países.

El grupo ha vendido más de 5 millones de álbumes en todo el mundo y aproximadamente 350 mil álbumes solo en Finlandia.

El disco fue producido por Child y Joshua, el álbum incluye pistas con el exguitarrista Pauli Rantasalmi, así como grabaciones con la nueva guitarrista Emilia "Emppu" Suhonen.

Los boletos para el concierto de The Rasmus en Guadalajara están disponibles a la venta en www.ticketnowmexico.com. Tienen un costo de 1200 pesos en zona preferente y 750 pesos en zona general (cargos no incluidos).