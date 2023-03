Selena Gomez regresa a redes sociales

Si bien los rumores de la rivalidad que encabezan las famosas tienen años atrás, el tema volvió a revivir cuando la intérprete de "Un año sin lluvia" publicó en TikTok un video en el que contó a sus fans una mala experiencia al laminarse sus cejas.

Horas más tarde, Kendall Jenner y Bieber subieron dos historias en Instagram en las que se veía a cada una mostrando su ceja junto a la pregunta: "¿Es esto un accidente?", lo que fue relacionado por los fanáticos como una burla hacia la exactriz de Disney y salieron en su defensa.

Tras esto, Selena comentó en otro video en TikTok donde hablaba sobre sus productos de maquillaje Rare Beauty: "Voy a tomarme un segundo fuera de las redes sociales porque esto es un poco tonto y tengo 30 años. Soy demasiado mayor para esto".

Aunque Hailey negó, que se tratara de una imagen cómica en contra de la ex de Justin, esto no la salvó de que fuera duramente criticada en redes sociales e incluso hicieran trends en TikTok para incomodarla.

¿Cómo reaccionó Selena Gómez a la polémica con Hailey?

La artista mostró su buen humor y su gratitud hacia sus seguidores en un tutorial de maquillaje con productos de su marca. Además, dejó un mensaje positivo en los comentarios: "Por favor sean más amables y consideren la salud mental ajena. Mi corazón ha estado pesado y solo quiero lo bueno para todos. Todo mi amor".

Tunden a Hailey Bieber por publicar fotos románticas con Justin en medio del "pleito" con Selena

Usuarios en redes sociales se le fueron encima a Hailey después de que publicara unas románticas fotos con Justin, pues el tierno posteo salió tras el "pleito" de las famosas.

El 1 de marzo, el intérprete de "Baby" cumplió 29 años, motivo por el cual, la también bailarina, decidió felicitarlo con unas emotivas palabras en su perfil de Instagram.

"Los 29 nunca se habían visto tan bien ¡Feliz cumpleaños a ti mejor amigo! Las palabras no podrían resumir todo lo que encarnas. Así que aquí hay más alegría, más viajes, deliciosa comida, aventuras, más paz, diversión y, sobre todo, más amor", escribió.

En las instantáneas se observa a los famosos besándose y también al cantante cuando era pequeño.

Recordemos que, en dicha fecha, Justin anunció que cancelaría su gira mundial, situación que sorprendió a sus seguidores.

Pese a que algunos de los internautas se unieron a la felicitación de Hailey, otros se dedicaron a revivir el pasado de Justin y escribieron el nombre tanto de Gomez, como el de su personaje más icónico de Disney: Alex Russo ("Los hechiceros de Waverly Place") en los comentarios.

Asimismo, aprovecharon para criticar a la modelo, pues tal parece que los seguidores de la actriz no perdonan la actual relación de la voz de "Beauty and a Beat" y están enojados por la reciente polémica que enfrentan.

"Sí, muy lindo, le deseo un feliz cumpleaños también, pero voy a dejar de seguirte ahora mismo", "Todo por show", "Todo no es... lo que parece", "Dios mío, olvidé dejar de seguir. Gracias, me recordaste", "Tengo que estar atento a Sellenur", "Él nunca te amó", "No apoyamos a las chicas malas... Voy a dejar de seguir, adiós", se leyó.