Quita de encima una loza pesada

"Desde agosto del 2017 tuvimos unos señalamientos. Fue un 10 de agosto cuando salimos a dar la cara, a decirles qué es lo que estaba pasando y afrontar todas las situaciones y temas por los cuales nos estaban señalando.

"Bendito Dios, hoy obtenemos una carta donde se menciona el nombre de Julio César Álvarez Montelongo, que he ido cumpliendo con todos los requisitos o ya no teniendo esos temas para poder ser señalado y poder ser excluido de la lista y poder reactivar mis actividades financieras como cualquier otra persona", expresó, en rueda de prensa, conmovido hasta las lágrimas.

El intérprete de "Háblame de Ti" recordó lo difícil que fue atravesar por este proceso legal, que terminó afectando incluso a su familia, pues todos sufrieron discriminación por las acusaciones.

"Son situaciones muy difíciles que nos tocaron vivir a toda la gente que me rodea, a mi equipo de trabajo, a mi familia, (a la) que directa o indirectamente me tocó lastimar o arrastrar.

"Bendito Dios, hoy, así como lo prometí desde 2017, limpiamos nuestro nombre y esclarecimos esos señalamientos. Hoy, 27 de mayo, es algo que podemos compartir. En la mañana me despiertan con esa noticia, me hablan mis abogados y me dicen ´felicidades, amigo. ¡Estás libre!´", contó el músico, de 39 años.

Añade que hay un antes y un después en su vida y se lleva grandes aprendizajes, sobre todo en términos legales y fiscales, por lo que, más allá de buscar culpables, se enfocará en recuperar el tiempo perdido y retomar su trayectoria artística lo antes posible.

"No, no hay intención de una contrademanda ni de hacer algo. Lo voy a tomar por un lado positivo, del que de todo se aprende", puntualizó. Tratará de llevar lo sucedido a una serie o documental para que otros no caigan en su error por desconocimiento.