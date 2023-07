Quiere 'El Puma' volver a rugir; dará shows en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- José Luis Rodríguez 'El Puma' quiere volver a rugir. El cantante venezolano de 80 años está listo para regresar a los escenarios en México después de haberse sometido a un trasplante doble de pulmón en 2017.

"Mi caso era un caso de edad muy avanzada, creo que es único en el mundo y no me garantizaron que yo volviera a cantar, pero Dios me regaló doblemente algo, me permitió volver a cantar y eso para mi es único y tan valioso", contó en conferencia de prensa.

El intérprete de "Dueño de Nada" tomará el escenario del Pepsi Center el próximo 13 y 14 de septiembre, para ofrecer un repaso de éxitos.

"El primer país que visité en mi vida internacional fue México y si alguna vez voy a concluir algo quisiera que fuese en México porque tengo hermosos recuerdos de mi vida en este país", continuó.

Aseguró que en su regreso interpretará canciones nuevas como "Amores que Engañan", tema que compuso para la serie del mismo nombre que se transmite por de Lifetime.

"Traigo cosas que le debo a México, pero es repasar lo que la gente quiere escuchar. He grabado muchas canciones, pero en el show tenemos 25, es imposible contarlas todas. Estaremos tratando de recordar y divertirnos", afirmó

"El Puma" también se presentará en otros estados de la República como Nuevo León y Guerrero.

Al Auditorio Pabellón M. de Monterrey llegará el próximo 16 de septiembre, mientras que el 23 se presentará en el Forum Mundo Imperial de Acapulco.

El cantante adelantó que se encuentra trabajando en una serie documental sobre su vida donde dará a conocer su lado más humano.