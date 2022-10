Causa polémica

No cabe duda de que "Blonde", dirigida por el cineasta neozelandés Andrew Domink, ha sido todo un éxito, al menos en términos comerciales, porque desde el primer día que se incorporó dentro del contenido de Netflix, la cinta se posicionó como una de las más vistas dentro de la plataforma. Sin embargo, parece que no ha dejado satisfechas y satisfechos a sus espectadores ni a la crítica cinematográfica.

La expectativa de la cinta aumentó cuando fue presentada en el Festival de Cine de Venencia, ganándose una ovación de pie y aplausos durante 14 minutos, pero en general, no ha gustado al público que la descrito como "misógina" y "cruel", pues aseguran que, si bien, es una realidad que Marilyn Monroe sufrió de abusos durante su carrera como actriz, la forma en que son retratados durante la película es innecesaria.

Manohla Dargis, crítica de cine de "The New York Times" la denominó como "vulgar", así como una cita con fines de "entretenimiento necrofílico".

LA SEÑALAN

Pero su alto contenido en contra del aborto ha sido uno de los aspectos más señalados, sobre todo, por especialistas en el tema, ya que en la cinta se reviven los tres abortos que vivió la actriz de Hollywood; los dos primeros inducidos y el último ocurrido de forma natural.

A lo largo de la cinta, se crean imágenes digitales de fetos que hablan, hecho que no sólo distorsiona la realidad biológica, sino que alimenta el estigma de que un embrión o feto es un ser humano con consciencia, como se ha argumentado a través del discurso pro-vida a lo largo de décadas.

Por esto, "Blonde" ha sido concebida como un producto cultural que incita al retroceso: "Tuve la desgracia extrema de ver ´Blonde´ en Netflix anoche y déjame decirte que la película es tan antiaborto, tan sexista, tan explotadora", publicó Steph Herold, investigadora del aborto en la Universidad de California, San Francisco. "No puedo recomendarlo MENOS. No mires. Las escenas del aborto en particular son terribles, pero también lo es toda la película".