Woody Harrelson llama absurdos los protocolos contra Covid

Mientras el actor se encuentra promocionando su nueva cinta Champions, una comedia dramática independiente sobre deportes del director Bobby Farrelly que cuenta con el respaldo de Focus Features, expresó su inconformidad por los protocolos contra la Covid.

El actor fue cuestionado durante la entrevista sobre qué tienen de absurdos los protocolos, a lo que respondió "¡El hecho de que todavía están sucediendo! No creo que nadie deba ser obligado a hacerse las pruebas, a llevar la mascarilla y a vacunarse tres años después".

"Vamos a terminar con esta tontería, no es justo para el equipo. Yo no tengo que usar la mascarilla, ¿por qué ellos sí deberían? ¿Por qué tienen que vacunarse? ¿Por qué no depende de cada uno?

"La parte anarquista de mí, no siento que debamos tener pruebas forzadas, enmascaramiento forzado y vacunación forzada. Ese no es un país libre. Realmente me refiero al equipo, porque yo puedo librarme de llevar mascarilla o hacer menos pruebas, así que no estoy en su misma posición y eso está mal".

También generó polémica al presentar un monólogo en que claramente describe una teoría conspiratoria sobre el Covid, en Saturday Night Live el 25 de febrero.

Harrelson habló del "guión más loco" que había visto, en el que los carteles de droga compran a los medios de comunicación y a los políticos para obligar a las personas a permanecer encerradas y solo se les permite salir para consumir la droga que generan.