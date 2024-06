Presume J.Lo su sensualidad en un lujoso barco en Italia

CIUDAD DE MÉXICO.-Jennifer Lopez fue captada tomándose fotos sensuales mientras paseaba en un lujoso barco, frente a la costa de Italia, de acuerdo con las instantáneas publicadas por Page Six.

La actriz, quien está en medio de los rumores de una supuesta separación de Ben Affleck, lució un traje de baño de una sola pieza color blanco, que estilizaba su escultural figura.

Peinada con una coleta alta, gafas de sol redondas, aretes y pulseras doradas y un collar a juego, fue suficiente para complementar el look fresco de la intérprete de "No Me Ames". También combinó sus sandalias con el traje de baño.

Aunque se fue con algunos amigos de viaje, la cantante llevaba puestos los anillos de compromiso y de boda que le dio Affleck.

Lopez también fue fotografiada sentada en un rincón del barco, mirando a lo lejos y mordiéndose el pulgar.

Esta escapada se produce después de las declaraciones del protagonista de Perdida (Gone Girl), donde reveló que la fama de Jennifer lo abruma y que el actor pasara el Día del Padre con su ex esposa, Jennifer Garner, y sus tres hijos.

La originaria de El Bronx tampoco se quedó atrás y le dedicó un mensaje a Ben a través de Instagram.

Durante los últimos dos meses, la pareja ha estado en el ojo del huracán sorteando los rumores de separación, después de que la también bailarina asistiera sola a la Met Gala.