Comparan "Yo, Robot" con Elon Musk tras presentar a Robotaxi

Elon Musk volvió a ser tendencia en plataformas digitales, pues en esta ocasión presentó las novedades de una de sus compañías más exitosas, Tesla, de las cuales todo el mundo está hablando.

Se trata de "Cybercab", un Robotaxi completamente autónomo sin pedales ni volante, que entrará en producción a partir del 2026 y que el magnate de la tecnología aseguró contará con todas las regulaciones en esa fecha para comenzar a distribuirlo por un precio no mayor a 30 mil 000 dólares.

El otro lanzamiento que causó gran conmoción durante el evento de presentación, fue "Optimus", un Robot Mayordomo, que promete hacer cualquier tarea.

"Será capaz de hacer cualquier cosa, desde ser un profesor, cuidar niños, cortar el césped, hacer las compras o simplemente ser un amigo y preparar bebidas", mencionó Musk durante la presentación en Los Ángeles, donde los asistentes presenciaron un show donde los robots demostraron sus habilidades.

"Optimus es tu R2-D2 o C3PO personal... pero mejor", fue la frase que postearon en la cuenta de Tesla al compartir el clip del del momento cumbre de este evento.

Los videos de la presentación rápidamente le dieron la vuelta al mundo en redes sociales y estos lanzamientos se robaron la atención de los internautas, los cuales no pudieron evitar hacer comparaciones con la película de ciencia ficción del 2004, "Yo, Robot".

Inspirada en la obra del legendario autor y divulgador científico, Isaac Asimov y dirigida por Alex Proyas, el filme ambientado en el año 2035 mostró un mundo distópico en donde los robots humanoides cuentan con la inteligencia y habilidad para ser programados y realizar actividades humanas, hasta que se unen en un complot.

La semejanza entre los autómatas que aparecen en la película protagonizada por Will Smith y los robots que recientemente presentó el CEO de Tesla, además de que se pretende que sean utilizados de la misma forma que aparece en la cinta, el parecido físico entre ambos fue motivo de varios debates en la red entre los internautas, quienes aseguraron que la Inteligencia Artificial está destinada a ser pieza clave de la supuesta extinción de la raza humana.

El Robotaxi y la Cybervan también originaron comparaciones con los vehículos que aparecen en la película, principalmente por su forma y gama de color.

"Cuando la ciencia ficción se convierte en ciencia real, sabemos que estamos en el futuro. Saluden al equipo Tesla. El señor Asimov estaría muy orgulloso de ustedes hoy"; "He visto suficientes veces Yo, robot como para saber que esto es mala idea"; "Cero imaginación el Elon, todo se lo copió a películas futuristas como Yo robot"; "Cada día más cerca de Yo, Robot"; "Esta imagen me recuerda a las películas: Inteligencia Artificial 2001 y Yo Robot 2004. Después de todo Hollywood no es tan ficción"; "Justo cuando estás pensando '¿quién sería tan estúpido como para crear robots humanoides?'"; "Se acerca la época de yo robot, la pregunta es... ¿Quién será Will Smith?"; "El mundo va a acabar. Vean yo robot y hablamos"; "Aunque Elon pueda tener buenas intenciones, son máquinas, por ende son hackeables, que pasaría si alguien las pudiera hackear para mal"; "¿Viste la película Yo Robot? Hoy día la ficción está más real que nunca. Lo único imposible por ahora es la muerte". Esos fueron algunos de los comentarios con mayor interacción en redes sociales.