Prepara Netflix documental sobre el director de Parásitos

GUADALAJARA, Jalisco.- Netflix confirmó la producción del documental Yellow Door : Looking For Director Bong's Unreleased Short Film (título provisional), que profundiza en la historia detrás del primer cortometraje del director de Parásitos , Bong Joon Ho , que fue visto por solo diez personas, informó Deadline.

Si bien muchas personas creen que el corto White Man (1994) de Bong fue su primera producción, el documental revela que su primer trabajo fue Looking For Paradise, realizado durante sus días universitarios en 1992.

Filmado con técnicas de stop-motion, la película de 22 minutos se proyectó durante diez miembros del club cinéfilo, Yellow Door, durante la Navidad de 1992 y no se volvió a ver más.

El documental de Netflix, dirigido por Lee Hyuk-rae, también explorará los orígenes de la carrera del artista ganador del Oscar y una era en el cine coreano en la que surgieron muchos jóvenes cinéfilos talentosos.

Lee entrevistó a varios miembros de Yellow Door que recuerdan al joven Bong, "que obsesivamente cuidaba el mayor activo de Yellow Door: su videoteca".

Hasta la fecha, Bong ha realizado siete largometrajes: Barking Dogs Never Bite (2000); Memories of Murder (2003); The Host (2006); Mother (2009); Snowpiercer (2013); Okja (2017); y Parásitos (2019).