Preocupa salud de Victoria Ruffo tras aparecer en silla de ruedas

CIUDAD DE MÉXICO.- Victoria Ruffo preocupó luego de ser captada por distintos medios de comunicación cuando arribaba en las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, debido a que la actriz fue trasladada por los pasillos del aeródromo con ayuda de una silla de ruedas, ya que padece de seis hernias de diferentes tipos, por los que la famosa no puede caminar ni mantenerse de pie por largos períodos de tiempo, sin embargo, pide a su público no preocuparse por ella, debido a que hay Ruffo para rato.

La cámara de Berenice Ortiz captó a la actriz mexicana cuando su hija menor Victoria Fayad, la persignaba, antes de que se despidiesen, y "Vicky" se dirigiera a tomar su vuelo y se detuviera a conversar con la prensa que se concentraba en las inmediaciones del aeropuerto, en el que reporteras y reporteros, muy preocupados, le preguntaron qué le había pasado y cuál era el motivo de que se encontrara en sillas de ruedas pues, apenas hace unos días, había sido entrevista en una alfombra roja, en la que se encontraba sin ninguna lesión aparente que le impidiese moverse por sí misma.

Antes estos cuestionamientos, la actriz de "Corona de lágrimas" dijo que no había razón para preocuparse pues, si se trasladaba en una silla de ruedas era porque había sido diagnosticada con seis hernias, las cuales tienen lugar cuando parte de un órgano o tejido sale fuera de su cavidad interna al cuerpo y es visible externamente, generando muchos dolores y molestias en quienes padecen este tipo de anomalía, también conocida bajo el término médico "protrusión".

"¿Por qué siempre me agarran aquí?", dijo la actriz, mientras lucían visiblemente abrumada de que fuera captada en su condición. "No los espantó, fíjense que tengo tres hernias lumbares y tres hernias cervicales, entonces, cuando hay que caminar mucho, no puedo", aclaró.

Por ese motivo, es la propia Ruffo la que ha tomado la decisión de recurrir a la silla de ruedas en momentos en los que sabe que tendrá que hacer un sobreesfuerzo a la hora de caminar o estar de pie. "Prefiero yo ir desde ahorita en carreritas con la silla de ruedas; run run run, no puedo andar a distancias muy largas", dijo mientras sonreía a las cámaras.

De esa manera, Victoria dio a conocer que está tomando una terapia que, precisamente, evitará que tenga que ser sometida a un proceso quirúrgico, a través de un tratamiento en el que -explicó- es recostada en una mesa que la estira gradualmente desde el cuello, sin embargo, también reveló que se trata de un proceso lento: "Son más o menos de 40 sesiones de cada uno y se hace para evitar operaciones", destacó.

En este sentido, la actriz mexicana habló de las causas que le produjeron la emergencia de las seis hernias que la adolecen, las que consideró que se deben a diferentes factores.