AMLO se vuelve a lanzar contra los corridos tumbados

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este jueves a los llamados corridos tumbados, pues aseguró que es música que "no es recomendable" por hacer apología a la violencia, al consumo de drogas y poner de ejemplo a narcotraficantes, pero pese a esto, indicó no los prohibirá.

En conferencia de prensa y al ser cuestionado sobre la estrategia del gobierno federal en contra el consumo de drogas, López Obrador afirmó que tienen desplegadas campañas en escuelas y también programas sociales para dar oportunidades a los jóvenes, y "nos estamos metiendo hasta en lo de la música, con todo respeto".

"Pueden crear cualquier canción y cantarla y difundirla y hacer propaganda de esa música, no vamos a prohibir nada, pero tenemos también que informar de que no es esa música recomendable, la música que hace apología a la violencia, al lujo barato, mucho menos al consumo de drogas o a poner como ejemplo a narcotraficantes. No, no, sí hay música muy buena para los jóvenes que no trata esos temas", señaló.