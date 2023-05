Andrea Legarreta es cuestionada sobre el supuesto novio de Galilea

CIUDAD DE MÉXICO

Fue a su salida de las instalaciones de Televisa San Ángel, que la también actriz se detuvo durante unos minutos para atender a los medios de comunicación, y aunque siempre se ha mostrado bastante accesible, al escuchar el tema de su amiga, se negó a dar cualquier tipo de declaraciones.

Desde la ventanilla de su coche, Andrea estuvo atenta con los reporteros, pero no quiso hablar sobre la vida privada de Galilea: "No tengo la menor idea y no me corresponde decir nada de ella, ni de nadie más", dijo. Pero, cuando alguien volvió a preguntarle sobre si veía feliz a su colega, fue mucho más tajante y sólo se limitó a expresar: "no tengo la menor idea".

Legarreta, también fue cuestionada sobre su vida personal y si es que en algún momento ha pensado en buscar rehacer su vida con otra persona, esto después de que anunciara su separación de Erik Rubín, con quien lleva más de 20 años de matrimonio.

Pero, a diferencia de su amiga, ella aclaró que no está interesada en conocer a nadie, es más no siquiera tiene tiempo para hacerlo: "No tengo tiempo, ni ganas, tengo menos ganas que tiempo", agregó.

De lo que sí accedió a hablar, fue de los proyectos de teatro en los que participará próximamente y entre los que destacan una nueva versión de la obra "Vaselina", donde compartirá créditos con su todavía esposo y algunos de los exTimbiriches y el montaje "Los monólogos de la vagina".