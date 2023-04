Laura Flores se queda sin voz por laringitis

CIUDAD DE MÉXICO

En unos videos que publicó en su cuenta oficial de Instagram, la también cantante, expresó su preocupación y desesperación por no saber qué le estaba ocurriendo.

"Esta es la voz que tengo desde hace tres días y estoy harta. Estoy tomando antibiótico, no es Covid, ya me hice dos pruebas. Quiero ir al gym, se supone que no debo hacer ejercicio, pero estoy desesperada. Por favor, díganme, ¿qué hago?, ¿voy o no voy (al gimnasio)? Y sí, me siento medio mal", dijo en el primer clip.

Ante eso, sus seguidores le empezaron a recomendar varios remedios caseros para mejorar su estado.

"Yo tuve ese problema y la ronquera se da porque se afectan las cuerdas vocales, el médico me prohibió hablar 15 días para dejar descansar las cuerdas vocales por completo y así logré recuperar mi voz normal. ¡Espero que te mejores pronto!", comentó una usuaria.

En el siguiente video, la actriz de 59 años, comenta que acudió a una revisión médica, pues ya había tomado medicamentos con cortisona que no le ayudaron, e iba a corroborar que su afectación fuera provocada por Covid.

"Me están checando porque sigo sin voz. Tomé algunos medicamentos y nada. Están revisando a ver si no es Covid, pero ya la prueba PCR porque la casera me salió negativa. Van a checar Influenza también y me van a hacer una radiografía de pecho", relató.

Fue hasta su tercera publicación donde Flores reveló el diagnóstico médico.

"No es Covid, no es Influenza, no es nada. Es nada más una laringitis y es cuestión de tiempo y antibióticos', finalizó.

En las últimas semanas, Laura visitó el hospital en diversas ocasiones por una prótesis de rodilla y una operación de la vista. En ambas intervenciones salió bien y sin contratiempos.