Tunden en redes a Harry Styles por su discurso en los Grammys

"En noches como esta, obviamente es muy importante para nosotros recordar que no hay tal cosa como 'mejor' en la música", inició Harry, pero lo que causó tremenda polémica fue que, inmediatamente después, el artista aseguró que cosas así no suelen sucederle a gente como él: "Estoy muy, muy agradecido. Esto no le sucede a personas como yo muy a menudo", agregó.