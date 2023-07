Suma otra acusación por agresión sexual

La mujer contó cómo fue que la estrella de Cyrano de Bergerac intentó abusar sexualmente de ella cuando trabajaba como asistente de dirección en una película

"Se bajó los pantalones y me mostró su pene. Me asusté y salí de la habitación como pude. Me alcanzó en el pasillo, me inmovilizó contra la pared, pero su estómago lo bloqueaba todo, así que no podía hacer nada", relató la mujer.