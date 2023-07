Exige Spears disculpa pública por agresión

Britney quiere que se disculpen públicamente debido a que un locutor de radio comentó que estaba bien que fuera golpeada por tocar al jugador, lo que causó el enojo de la cantante.

"He estado con las personas más famosas del mundo, NSYNC en algún momento. En mi camino hacia el lugar, en realidad, fui derribada por tres niños de 12 años que intentaban sacarme una foto. Mi seguridad ni una sola vez los tocó o incluso se acercó a ellos. El punto es, no me gustó que la gente dijera que merecía ser golpeada, porque ninguna mujer merece ser golpeada", comentó.