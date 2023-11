Pet Shop Boys provoca nostalgia en el Corona Capital

CIUDAD DE MÉXICO.- Una pantalla de cinco metros de ancho proyectando ondas de luces fue el preludio para que el dueto de synthpop británico Pet Shop Boys, arribara en el escenario Corona Cero del festival Corona Capital, para emocionar a distintas generaciones.

Antes de su aparición, tanto el dueto como otras bandas como Blur, The Cure, y The Chemical Brothers fueron criticadas por el público fiel al festival, por tratarse de bandas de décadas como los 70, 80 y 90, pero durante su show las especulaciones quedaron atrás.

Desde jóvenes, adultos de entre 30 a 40 años, e incluso niños en los hombros de sus familiares, disfrutaron del dueto de música electrónica que emocionó por su talento y el apoyo de los juegos visuales fueron proyectados, durante la hora con cuarenta minutos que permanecieron arriba del escenario.

Debajo de dos estructuras que simulaban faros de alguna gran avenida, Neil Tennat y Chris Lowe aparecieron con las máscaras clásicas del grupo, pero a mitad del segundo tema Neil, el vocalista se descubrió, ante la emoción de sus seguidores.

"Buenas noches, México, ¿cómo están? somos los Pet Shop Boys", saludo Neil, y el público gritó y levantó los brazos para saludarlo-

Así Tennat comenzó a moverse arriba del escenario para estar más cerca de sus fans, mientras Lowe se quedó tocando con una laptop y sintetizadores.

A mitad de la presentación la pantalla se transparentó para dejar ver al resto de los músicos que acompañaron al dueto en el escenario, una batería eléctrica un músico en el teclado y Lowe arriba de un stand lleno de computadoras para seguir produciendo los sonidos.

Pero cuando la pantalla se elevó para dejar ver al resto de la banda no solo destapó a los miembros, sino también los sonidos que llegaron llenos de nostalgia.

"Quiero escucharlos cantar en la siguiente canción", dijo Neil para interpretar "Domino Dancing", que estuvo seguida de canciones como, "Its a Sin", "Always on my mind" y hasta "New York City Boy".