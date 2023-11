(Video) Peso Pluma muestra sus dotes para bailar cumbia

Ahí compartió varios detalles de su vida personal, artística y hasta sus gustos musicales poco conocidos.

El líder de locos corridos tumbados participó en la sección "Escorpión Al Volante", en la cual el influencer invita a diversos artistas para charlar mientras recorren las calles de la capital a bordo de un auto.

A minutos de iniciar la entrevista, Hassan Emilio Kabande Laija "le puso" sabor al video pues reprodujo el tema "Cumbia de Marisol" del Son Tepito, y causó furor entre sus fanáticos.

El youtuber le pidió al intérprete de "Lady Gaga" seleccionar un tema para amenizar el recorrido. Sin pensarlo dos veces, Peso Pluma eligió el ritmo sonidero.

"Doble P" y Escorpión Dorado se dejaron llevar por la cumbia y sacaron sus mejores pasos. Además, el cantante de 24 años coreó el tema por la similitud que tiene su voz con la del intérprete de la pista.

Los fans del youtuber aplaudieron la elección de Kabande Laija con comentarios como "Ya me cayó bien, con ese ritmo sonidero", "Ahora mismo pongo mi póster del PP en mi cuarto" o "No más por ese cumbión ya me empieza a caer bien".

Además, tras viralizarse el momento, la canción "Cumbia de Marisol" se volvió tendencia en redes sociales.

Hace un mes se llevó a cabo la entrega de premios Latin Billboard. Peso Pluma fue uno de los artistas nominados, aunque no tuvo la fortuna de resultar galardonado.

No obstante, durante la presentación de Los Ángeles Azules, el exponente del regional mexicano fue captado bailando la cumbia "Mis sentimientos" que también tiene una versión con la mexicana Ximena Sariñana.