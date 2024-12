Pepe Aguilar desacredita rumores que lo rodean a él y a su hija

Por: El Universal

Diciembre 03, 2024 - 02:49 p.m.

Con humor, Pepe Aguilar hace frente a la polémica en que su familia se ha visto envuelta, desde que su hija mejor, Ángela, comenzó una relación con su ahora esposo, Christian Nodal, y niega todos los rumores que se han propagado en los últimos días.

Como parte de la promoción de su nuevo sencillo, "Cliente frecuente", el cantante llevó a cabo una temática en redes sociales, en donde se dedicó a leer algunos de los comentarios que recibe en su cuenta, para aclarar que todo lo que se dice, en torno a él y su familia, es falso.

"Estaba viendo unos comentarios muy interesantes en línea, casi no contesto, pero hoy sí les voy a contestar; no voy a echar pleito, sólo les voy a decir lo que es la verdad", dijo.

El cantante de regional mexicano comenzó por desacreditar el rumor que sugería que los Aguilar dejarían de ofrecer conciertos en México y estarían pensando en dejar el país indefinidamente, esto derivado de la poca aceptación que Ángela tiene con el público de nuestro país, que ha mostrado su preferencia por Cazzu, la ex de su marido.

"¿Qué me voy a ir yendo del país?, por el amor de Dios, ¿y cómo voy a dejar de tocar en México?, tendremos shows como siempre ha sido, no crean tarugadas", destacó.

Aguilar aprovechó para convocar a sus fans de Querétaro, León, Guadalajara, Zacatecas, el Estado de México, para que estén atentos a la venta de boletos de los conciertos que ofrecerá en su región.

También habló de la supuesta demanda que habría interpuesto contra Bryan Castro, cantante colombiano, por lanzar un tema titulado "Fan de su relación", frase asociada a la infidelidad de Nodal a Cazzu, en que su hija estuvo involucrada.

Sin embargo, el cantante de "Por mujeres como tú" negó que se encuentra en proceso legal para perjudicar al músico.

"Jamás le haría daño a un colega, no... otra vez, no crean tarugadas".

Otro de los asuntos que abordó tuvo que ver con el rumor de que había pagado a los organizadores de los Latin Grammy para que su hija fuera nominada en diferentes categorías, supuestamente, para limpiar su imagen.

"No, pues ¿qué pasó?, no sé si agradecerles o comentarles, porque que me tengan en tan alta estima, piensen que tengo tanta lana y tanto poder... gracias, carnales, muchas gracias", precisó, pero no... la verdad, no es por ahí", respondió de muy buen humor.

La mayoría de comentarios con los que ya cuenta esta publicación son en apoyo del proyecto musical de la familia, en que sus fans expresan apoyarlos, pese a todo el odio que han recibido en redes.