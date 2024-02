Daniel Bisogno "ya está mejor", asegura Pedro Sola

CIUDAD DE MÉXICO

"¡No mentimos nada! Adiós, muchachos, ya me voy a portar como Silvia Pinal", señaló el conductor de espectáculos antes de irse, quien recientemente asistió a un compromiso en El Cantoral, antes llamado Centro Cultural Roberto Cantoral.

Minutos antes de este momento incómodo Sola comentó que el estado de salud de Bisogno iba mejorando, aunque prefirió no ahondar en los detalles.

"Ya está mejor, está recuperándose, está en el hospital todavía, en muy buenas manos, pero está cada vez mejor y saldrá pronto.

"La verdad es que no lo sé (qué le pasó), hablen con quien tengan que hablar, no tengo idea de qué es lo que le pasó. Sabemos que se puso malo y está en el hospital", afirmó.





Daniel Bisogno se encuentra en terapia intensiva e intubado; en los últimos meses el conductor de 50 años ha sido hospitalizado en varias ocasiones, hace ocho meses fue internado de urgencia, cuando se le reventaron varias várices esofágicas.

Recientemente Pedo Sola fue entrevistado por Adela Micha sobre este mismo tema, entonces, Sola dijo que Daniel tenía un problema en el hígado, que fue operado de la vesícula, pero que se le reventó antes de que se la retiraran, lo que ocasionó la infección en los pulmones que actualmente combate.

"Él tuvo un problema de várices esofágicas que se le reventaron, por algún mal funcionamiento del hígado, se las pegaron, se las cocieron y ya quedó bien, pero de repente un día empezó a tener un dolor, un dolor y resulta que era la vesícula, le hicieron ultrasonido y los doctores dijeron que lo iban a operar la siguiente semana, pero la vesícula se le reventó.

"Entonces todo ese caldo de bacterias y toda la mugre que tenía lo infectó a los pulmones. No, no, el pobre estuvo a bombardearlo de antibióticos para poderlo abrir y quitarle la vesícula", dijo antes de que fuera interrumpido. "¿No puedo contar esto? Mejor ya no cuento, perdón Daniel, ya conté", expresó muy a su estilo.