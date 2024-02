Joven cuenta que fue discriminada por Paulina Rubio

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Paulina Rubio ha sido señalada por una joven con la que viajó en un vuelo de haberla discriminado por su peso y sus preferencias sexuales, pues recuerda que la cantante le sugirió que se sentara en el asiento del pasillo, donde tendría más espacio. Además, dijo que la famosa le expresó que no debió de ingerir el refresco y las galletas que el personal de la aerolínea le habían ofrecido durante el vuelo.

La cantante de "Ni una sola palabra" fue expuesta por Norma, una joven con la que coincidió en el aeropuerto de la ciudad de Miami, y con la que tuvo un trato errático, de acuerdo con la versión de la pasajera, que ya se ha viralizado en redes sociales, luego de que este viernes compartiera un video de TikTok donde relata la experiencia que vivió a lado de Rubio.

De acuerdo con Norma, que viajaba con su novia y otras amistades, desde que se encontraba en la sala de espera, esperando ser llamada para abordar su vuelo con destino a "La Guardia", el aeropuerto ubicado en Queens, en Nueva York, notó la presencia de Paulina, pues le pareció muy conocida, sin embargo, no confirmó que se trataba de ella sino hasta que abordó su avión, en el que también viajaría "la chica dorada".

"Yo como que la reconocí, pero no estaba muy segura, (...) nos subimos al avión, cuando llegamos a nuestro asiento, ella estaba sentada en el asiento mío", narró.

Fue entonces que dialogó con la famosa para que se reacomodara, pues a Norma le correspondía el asiento que se encuentra junto a la ventana, mientras que Pau tenía el asiento del pasillo, situación que la disgustó.

"Una persona de la aerolínea le confirmó a Paulina que el asiento que le tocaba a ella era el del pasillo, ella estaba enojada y me dijo a mí que, como yo estaba muy grande, necesitaba yo más espacio y me sentara en el asiento del pasillo", prosiguió la joven.

Norma no dijo nada a la cantante, pero su pareja y sus amigos le pidieron a Paulina que se condujera respetuosamente; que no había necesidad de ser descortés.

"Se levantó y le dio con su jacket (chamarra) a mi amiga; se le olvidó su identificación en el asiento y se la di, me pidió que bajara la persiana y la baje, pidió que le pasaramos sus wipes (toallitas) se las pasamos", detalló.

Pero no fue sino hasta que un trabajador del avión se acercó a Paulina para hablarle de la admiración que sentía por ella que confirmó que se trataba de la cantante mexicana.

Y aunque, al cabo de un rato, Rubio no tuvo ningún tipo de interacción con Norma y sus compañeros de viaje, en cuando la novia de la joven se dirigió al baño, para lo que tuvo que pedirle permiso de pasar a la cantante, esta volvió a emitir un juicio.

"Paulina le respondió diciéndole que, si ella podía pasar, sí podía, pero si yo quería pasar, no iba a poder pasar; mi pareja no me dijo nada a mí, yo creo que, porque no quería herirme mis sentimientos", consideró.

Cuando su pareja se encontraba en el baño, Paulina se dirigió a ella para pedirle una disculpa, pero también le señaló que no debió comer y beber las consumiciones que la aerolínea le ofreció, comentario que puso en una posición muy incómoda a Norma.

"Me dijo que no debí de haberme tomado la coca que me dio la aerolínea, y que no debí de comerme las galletas, empezó a decirme que, a lo mejor, ella había venido de Dios para decirme lo que no me dice mi mamá ni mi pareja", precisó.

Cuando la novia de Norma volvió a su asiento, recuerda que la cantante las denominó un par de "weird lesbians" (lesbianas extrañas), lo que descontroló la situación, por lo que llamó a personal del avión para indicar que estaba siendo acosada por la famosa; la situación se calmó hasta que otro pasajero se ofreció para cambiar asiento con Rubio.