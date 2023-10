Paul McCartney estrena podcast donde desmenuza sus rolas

CIUDAD DE MÉXICO.-Además de ser compositor, cantante, músico, productor, escritor, actor y mucho más, ahora Paul McCartney también es locutor, gracias al podcast A Life In Lyrics, que lanzó este miércoles.

En su primer episodio, el ex Beatle desmenuza su tema clásico "Eleanor Rigby", compartiendo anécdotas sobre su escritura y musicalización, además de otros temas a modo de anecdotario.

El programa, que tendrá 12 episodios en su primera temporada, se basa en el famoso libro de McCartney, "The Lyrics: 1956 to the Present", y presenta charlas entre el cantautor y el poeta Paul Muldoon.

"Hay una tumba por la que John Lennon y yo deambulamos sin cesar hablando de nuestro futuro", recuerda el ex Beatle en el podcast. "Y hay una tumba allí con el nombre de Eleanor Rigby. No recuerdo haber visto nunca esa lápida, pero me han sugerido que psicológicamente la habría visto".

"Lo que estaba viendo en mi mente era como una película, sólo en mi imaginación. Tengo dos protagonistas que se sienten solos, ella y luego él. No sientes tanta lástima por él, pero se siente solo.

"Entonces 'todas las personas solitarias ahora' se convierte en el coro... Ella muere y él es quien la entierra, y se limpia las manos mientras camina desde la tumba, 'nadie se salvó'. Y ese es el resumen de la historia".

El podcast McCartney: A Life In Lyrics, de acuerdo con Rolling Stone, fue coproducido por Pushkin Industries e iHeartPodcasts. Ya tiene luz verde para una segunda temporada, también de 12 capítulos, para febrero del próximo año.