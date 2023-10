Regresa Valentino Lanús a la TV con 'Tu Vida Es Mi Vida'

CIUDAD DE MÉXICO .-Esperanza de vida será lo que ofrecerán los personajes Tu Vida Es Mi Vida, la nueva telenovela de Las Estrellas que será protagonizada por Susana González (Paula) y Valentino Lanús (Pepe), quien con este papel regresa a la pantalla chica.

González y Lanús se conocieron cuando grabaron la telenovela Amor Gitano, en 1999, por lo que ya tienen una química de trabajo previa.

"Ya tiene mucho que no estoy en las novelas, ya no me la sé porque tiene mucho que no hacía nada. Es sorprendente la trama porque nunca había leído algo igual con esa historia y cómo se va armando todo. Pocos días antes de que me propusieran el proyecto soñé con Susana", confesó Lanús, en conferencia de prensa.

González adelantó que en el primer capítulo su personaje Paula recibirá una fuerte noticia que le cambiará la vida.

"Es una etapa tan importante como seres humanos porque vamos a contar esta historia de la mano de los escritores, que son una gran guía para que nosotros como actores podamos hacerle llegar nuestras emociones al público. La historia es un regalo humano para las familias que necesitan ese abrazo de integración.

"Voy en contra de ciertos personajes que pueden atacar como el miedo, las dudas y muchas cosas establecidas. A favor de la pasión de la vida, el cuidado de la vida, de hacer comunidad", dijo González.

El melodrama estará bajo la producción de Angelli Nesma Medina, quien en 2022 estuvo a la cabeza de Amor Dividido, una nueva versión de la telenovela colombiana Allá Te Espero, con Eva Cedeño, Andrés Palacios, Gabriel Soto, Irina Baeva y Arturo Peniche como protagonistas.

"Esta novela es una historia de amor y esperanza en la que se descubre la fuerza familiar para luchar contra toda adversidad. Estamos dándole a la gente una oportunidad de esperanza.

"Es una historia muy bonita y muy ágil con la que la gente se va a enganchar. No es una novela predecible porque cuando piensan que pasará algo, el escritor le da una vuelta de tuerca. Cuando Valentino me dijo que sí, pensé que Dios me quiere", afirmó Nesma Medina.

Hace seis años que Lanús se alejó de las telenovelas, ya que se dedicó a ser papá y esposo de tiempo completo. Su última emisión fue Nada Personal, en la que interpretó al periodista Alejandro Castillo.

"Las telenovelas son una especie de reflejo de los valores de la humanidad. Cada una de las personas se puede identificar con una situación y engancharse", compartió González.

Las grabaciones de los capítulos, del uno al 200, iniciarán a partir del lunes 9 de octubre. Tu Vida Es Mi Vida saldrá al aire el próximo 9 de enero a las 18:30 horas, como parte de la barra de Las Estrellas.