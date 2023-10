Tom Hanks preocupado por uso de su imagen en comercial hecho por IA

CIUDAD DE MÉXICO

En el último año, hemos sido testigos de videos virales en plataformas de redes sociales, donde figuras prominentes, como el expresidente Barack Obama, el presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso la fallecida Reina Isabel, protagonizan contenido generado por sistemas capaces de lograr una sorprendente fidelidad visual.

Mientras algunos observan con entusiasmo esta tecnología como una herramienta creativa, otros la contemplan como un peligro. Se han presentado casos recientes de suplantación de identidad, como lo denunciado por el conocido actor Tom Hanks, lo que ha generado preocupaciones el mundo del espectáculo.

Recientemente, se difundió un video en las redes sociales en el que, aparentemente, el protagonista de "Elvis" promocionaba un plan dental. No obstante, el propio actor desmintió que se tratara de él en el material audiovisual, revelando que era una creación generada por la IA sin su consentimiento. El mensaje, que se compartió el pasado domingo, logró obtener más de 111 mil 700 "me gusta".

En la actualidad, existen aplicaciones que aprovechan el potencial de la IA para desarrollar imágenes, imitar voces, generar videos, producir textos y hasta recrear figuras humanas a partir de instrucciones simples y datos preexistentes. Este tema, de hecho, fue uno de los temas centrales durante la huelga de escritores que paralizó Hollywood meses atrás, hasta que se llegó a un acuerdo tentativo la semana pasada.

Los modelos de IA, como mencionamos, han incorporado la capacidad de producir imágenes digitales a medida, lo que plantea inquietudes sobre la posibilidad de que esta tecnología se utilice para crear fotografías y videos "falsificados", que engañen a las personas haciéndolas creer que son veraces.

Corporaciones tecnológicas como Google, Meta (anteriormente conocida como Facebook) y Microsoft, están compitiendo por capitalizar las capacidades de la IA generativa, mientras procuran mitigar los peligros potenciales, como su empleo para la desinformación y la ciberdelincuencia.

La presentadora conjunta del programa matutino "CBS Mornings", Gayle King, también emitió un mensaje de advertencia relacionado con la utilización de su imagen.

King apareció en un video en el que alentaba a sus seguidores a hacer clic en un enlace para conocer su "secreto" para perder peso. En respuesta, dijo: "Jamás he oído mencionar este producto ni lo he empleado. Por favor, no caigan en el engaño de estos videos generados por IA. No tengo ninguna relación con esta empresa".