Entra a La Casa de los Famosos 3

Patricia Navidad fue la primera habitante en ingresar a "La casa de los famosos 3", reality que arrancó este martes y que busca obtener el mismo éxito que las dos entregas anteriores.

A su entrada a la casa, Navidad fue muy clara al decir que no le gusta la hipocresía, por lo que le advirtió a sus compañeros que es mejor que no la hicieran enojar.

"No me gusta la hipocresía ni la falsedad, menos las personas de doble o triple cara, así que cuidado, no vayan a despertar mis demonios", dijo la polémica sinaloense.