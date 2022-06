Paola Rojas descubre su dolor frente al divorcio

Además de ser titular del espacio informativo matutino de Televisa, Paola forma parte del crew de conductoras del programa "Netas Divinas", que se transmite por Unicable, y fue ahí donde Rojas dio más detalles sensibles sobre su divorcio.

"Yo me casé con la idea de que iba a durar para siempre, perdidamente enamorada, pero cuando no fue así, tampoco fue un descalabro brutal", contó Paola respecto al tema del amor bonito.

"Siempre yo me percibí, soltera y casada, completa, así me formaron y así crecí, entonces, sí, tuve una pareja muchos años y fui muy feliz muchos años, pero entonces cuando eso se rompe, sí se me rompe el corazón, pero no se me rompe el ser, no se me rompe el alma, yo estoy completa y restauro, sano mi corazón, pero mi esencia no se desangra, ¿estoy siendo clara?", detalló Paola sobre su divorcio.

A diferencia de ella, Daniela Magún, exKabah, comentó que ella, tras la separación del papá de sus hijos, se sigue sintiendo incompleta porque creció con la idea de que alguien llegaría a rescatarla.

"Como esta sensación de que cuando llegue la persona exacta, que necesito, yo voy a soltar", dijo la cantante.

¿Qué fue lo más difícil de sobrellevar al divorciarse del papá de sus dos hijos? Paola Rojas esto confesó:

"Probablemente lo que más me dañó fue la violencia digital, porque hubo como esta percepción en mucha gente. Es como si hubieran abierto la puerta de mi cuarto y de mi intimidad. No es solo lo privado sino lo íntimo. Hubo... como esta percepción de que todos podían pasar a esa que es mi intimidad y opinar sobre mí, sobre mi intimidad, eso en voz de tanta gente es brutal. Tuvo implicaciones físicas, me enfermé físicamente porque es muy brutal. La violencia digital no se queda en el mundo digital, daña y duele en el mundo real", dijo.