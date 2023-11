Sharon Stone pagó salario de Leonardo DiCaprio en cinta

CIUDAD DE MÉXICO.-Leonardo DiCaprio compartió que a Sharon Stone le ha agradecido varias veces por pagarle su salario como actor en 1995, cuando el estudio se negó a contratarlo para el drama occidental revisionista de Sam Raimi The Quick and the Dead.

"Ella dijo: 'Estos son los dos actores con los que quiero trabajar. Es increíble. Ella ha sido una gran defensora del cine y ha brindado oportunidades a otros actores, así que estoy muy agradecida".

"Le he dado las gracias muchas veces. No sé si le envié un regalo de agradecimiento físico y real, pero no puedo agradecerle lo suficiente", dijo DiCaprio,

En ese entonces DiCaprio acababa de terminar su papel decisivo, nominado al Óscar, en ¿A quién ama Gilbert Grape? Ella se mantuvo firme en cuanto a elegir a DiCaprio y Russel Crowe para la película, y estaba dispuesta a pagar por ello.

"Este niño llamado Leonardo DiCaprio fue el único que logró la audición. En mi opinión, él fue el único que entró y lloró, rogando a su padre que lo amara mientras moría en la escena", recordó Stone.

"El estudio dijo que si lo deseaba tanto, podía pagarle con mi propio salario. Así lo hice", continuó Stone.

El encuentro con el estudio y la decisión de pagarle a DiCaprio motivó parcialmente a Stone a convertirse en productora.

The Quick and the Dead se estrenó en 1995 junto con otras películas protagonizadas por DiCaprio como The Basketball Diaries. Al año siguiente, la carrera de DiCaprio explotó con el éxito de Titanic de James Cameron.