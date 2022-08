Abandona Ozzy Osbourne Estados Unidos por violencia

Ozzy agregó que tiene miedo de morir en Estados Unidos.

"No quiero que me entierren en el maldito Forest Lawn", comentó el músico de 73 años sobre el cementerio lleno de celebridades en Los Ángeles. "Soy inglés. quiero estar de vuelta, pero dicho esto, si mi esposa dice que tenemos que irnos a vivir a Tombuctú, me iré. Pero no, sólo es hora de que vuelva a casa".

La esposa y gerente de Osbourne, Sharon, señaló durante la entrevista que "Estados Unidos ha cambiado tan drásticamente. No son los Estados Unidos de América en absoluto. Nada está unido al respecto. Es un lugar muy extraño para vivir en este momento".

La pareja, que celebró su 40 aniversario de bodas en julio, vende su mansión en Hancock Park en Los Ángeles por 18 millones de dólares para mudarse a su propiedad de 350 acres en Buckinghamshire a principios de 2023, según The Observer.

De acuerdo con los informes, Ozzy planea construir un estudio de música en su casa del Reino Unido, donde mencionó la posibilidad de grabar un álbum con su ex compañero de banda de Black Sabbath, Tony Iommi.

A principios de agosto, Ozzy se reunió con Black Sabbath durante los Juegos de la Commonwealth de 2022 en su ciudad natal de Birmingham, Inglaterra. Actuando junto a Iommi, así como con el bajista Adam Wakeman y el baterista Tommy Clufetos, el icónico grupo de metal tocó su clásico de 1970 "Paranoid" para una multitud de 30 mil personas en el Alexander Stadium.

El concierto fue el primero de Osbourne desde que se sometió a una cirugía mayor de cuello a principios de este verano para realinear los alfileres en la espalda y el cuello que se le colocaron después de una caída en su casa en 2019.

Osbourne también ha estado trabajando en música en solitario. Su próximo álbum, Patient Number 9, se lanzará el 9 de septiembre.