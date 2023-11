Otto Sirgo ´batea´ a la Chilindrina

Ciudad de México

A sus 72 años, la actriz María Antonieta de las Nieves, reconocida por su papel como "La Chilindrina" en la serie "El Chavo del 8", ha compartido abiertamente su disposición para volver a enamorarse, transcurridos cuatro años desde la triste pérdida de su esposo, el locutor Gabriel Fernández.

En un reciente encuentro con los medios, retomado por "Sale el Sol", la famosa expresó su interés en dos caballeros, sin descartar a José Manuel Fernández, la pareja de la fallecida Talina Fernández, a quien elogió diciendo que, aunque no se considera tan intelectual como la "Dama del buen decir", sí se considera una "viejita muy divertida".

"Talina era, en paz descanse, mi amiga linda y adorada. Ni tengo la capacidad intelectual ni la facilidad de palabra que ella tenía, pero también soy divertida; pues a lo mejor le gusto", comentó María Antonieta.

En caso de no concretar nada con José Manuel, también dirigió su atención al actor cubano, Otto Sirgo, enviándole incluso un mensaje a través de las cámaras.

"Señor Otto Sirgo, si usted está viendo alguna de estas cámaras y le interesa una viejita simpática, esa sí puedo ser yo. No doy mucha lata, y me encantaría agarrarle la manita, con eso me conformo. Con ver la tele, agarrarle la manita y que nos vayamos al cine y a tomar un café", dijo.

A pesar de la "atractiva" propuesta amorosa, Sirgo, también conductor de televisión, se tomó con humor los comentarios y rechazó las intenciones de "La Chilindrina", mencionando que se enteró de manera inesperada de la situación y que en este momento no está buscando establecer ningún vínculo de este tipo.

"Ahorita no estoy para una relación y dentro de un año voy a estar menos. Yo no estoy buscando nada", afirmó Otto, aunque dejó claro que no cierra las puertas al amor y que si alguien "le mueve el tapete", no se opondría.