A punto de morir ¡por equivocación!

Ciudad de México

El comediante Oscar Burgos relató un episodio en el que estuvo al borde de ser víctima de la delincuencia organizada, lo que sorprendió a sus seguidores.

Durante una entrevista en el podcast "Creativo", creado por el youtuber Roberto Martínez, el famoso compartió un escalofriante evento de su vida. En algún momento pasado, estuvo al borde de ser asesinado de un balazo en la cabeza en un bar de Tampico, su ciudad natal.

SALE ILESO

En sus propias palabras, Burgos relató que un individuo lo encerró en el baño de un restaurante y lo apuntó con un arma de fuego. Por suerte, la primera bala no se disparó cuando intentaron accionarla en su contra.

"Me tronaron una pistola en la cabeza y se les encasquilló. El tipo me dispara, se le traba la pistola", expresó.

El cómico, también conocido artísticamente como ´El Perro Guarumo´, recordó cómo el agresor intentó hacerle daño por segunda vez, pero la intervención de otra persona que afirmó que no era la persona que buscaban lo salvó. Así, finalmente, salió ileso de la situación.

"Entra otro tipo y le dice: ´¡Él no es!´ y se salen... fíjate, qué loco", compartió.

EN TELA DE JUICIO

En los comentarios del video, algunos usuarios no dudaron en creer la veracidad de la historia, mientras que otros expresaron incredulidad ante la posibilidad de sobrevivir a un episodio así.

"Cuando te toca, aunque te quites. Cuando no te toca, aunque te pongas", "No me había dado cuenta, pero... ¿por qué todo le pasa a él?", "Si llevaran el tipo de vida que él en su momento sabrían que de esas historias hay muchas y que no es raro", "Y ¿qué pasó cuando te despertaste?", "Neta, Martha Higareda", comentaron.

SU HISTORIA

Oscar Burgos es un comediante y presentador que ganó reconocimiento gracias a sus personajes en sketches y programas de televisión. Con el tiempo, se convirtió en uno de los comediantes más aclamados de México.

A sus 64 años, ha construido una destacada trayectoria en diversos medios de comunicación y plataformas de redes sociales.

Además, es conocido por su relación con Karla Panini, una de las figuras más polémicas en la actualidad. De su unión, tuvieron un hijo, pero finalmente se separaron tras un breve tiempo juntos.