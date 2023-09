Se aviva la polémica por libros de texto; ´Deben trabajar juntos´

Ante la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos y la polémica que se ha generado a nivel nacional, padres de familia, maestros y directivos de escuelas tienen un gran reto al iniciar el nuevo ciclo escolar 2023-2024, pero concuerdan en que deben trabajar juntos para sacar adelante la educación de sus hijos y alumnos.

En el programa Conversando Con de El Mañana de Reynosa, estuvieron presentes Guillermo Rodriguez Leal, presidente de la Unión Nacional de Padres de familia en Reynosa, la maestra, Beatriz Guzmán Martínez y el director de escuela privada, Ismael Reyna González, quienes dieron sus puntos de vista ante el tema.

LES AVIENTAN EL PROBLEMA A PADRES, ALUMNOS Y DIRECTORES: UNPF

Creo que se abre una puerta grande, lejos de toda la polémica, de toda la parte política, creo que hay una puerta muy importante que va a ser el maestro con el padre impulsando al niño a hacer las cosas de una mejor manera.¨ Ismael Reyna González, director de escuela privada

Guillermo Rodriguez Leal, presidente de la Unión Nacional de Padres de familia en Reynosa dijo que las preocupaciones son que los nuevos libros de texto se elaboraron con ideologías del comunismo, la lucha de clases, la teoría del oprimido y en varios rasgos se denosta la conquista española, la ideología de género, sexualización de los niños y la cuestión gramatical, todo de acuerdo a los intereses del gobierno en turno.

"No hay que meternos con los niños, hay que dejarlos ser varones, ser mujeres, habla de sexo biológico asignado al nacer, el sexo es el sexo, no es asignado, esa es otra parte que nos preocupa mucho, otra parte la cuestión gramatical, científica, insisten mucho en poner en lugar de todos ponen x, es totalmente innecesario, vamos a la escuela a aprender un lenguaje correcto", dijo.

Explicó que lamentablemente las autoridades gubernamentales, la SEP incluso en Tamaulipas, han aventado el problema a los directivos, con los papás, los maestros y eso puede generar una confrontación ya en la escuela, cuando esa confrontación se pudo haber evitado, si se hubieran tomado decisiones responsables y los libros se hubieran hecho en torno a la legalidad correspondiente, como lo marca la ley general de educación.

Que estén pendientes y que colaboren con nosotros, lo más importante son los valores y los principios que vengan de casa, nosotros los maestros solamente somos mediadores del conocimiento que vamos a transmitir.¨ Beatriz Guzmán Martínez, maestra

LOS MAESTROS ESTÁN CAPACITADOS

Beatriz Guzmán Martínez, maestra explicó que como primera instancia, recibieron una capacitación en los conceptos técnicos y que están capacitados para orientar a los niños de acuerdo a la edad y sobre todo, que no sean excluidos de los temas que se viven en la actualidad, siendo la principal preocupación como docentes que los estudiantes aprendan y ver cómo vienen del nivel anterior.

"Verdaderamente me da gusto que los padres se den cuenta del contenido y que estén poniendo atención a lo que viene, para mí es algo positivo, porque están en todo su derecho como padres de familia", dijo.

Y argumentó: "Como que nos echamos la paletita, crean los libros y nos avientan los contenidos a nosotros para que los enseñemos, pero no todos los maestros tenemos podemos decir la malicia para decirle al niño puedes experimentar esto, porque desde casa los niños ya traen una educación y si como papás les enseñamos a los niños, fomentamos los valores, los principios, a mi me gusta que los padres estén participando ahora".

HACER A UN LADO SITUACIONES AJENAS

Ismael Reyna González, director de escuela privada dijo que han revisando los contenidos y que se deben centrar en la educación de los niños, las niñas, adolescentes y pese a la controversia, se debe aprovechar el momento para que los padres y maestros trabajen en conjunto.

"Creo que se abre una puerta grande, lejos de toda la polémica, de toda la parte política, creo que hay una puerta muy importante que va a ser el maestro con el padre impulsando al niño a hacer las cosas de una mejor manera, eso es la forma en la cual el alumno se va a sentir motivado por los papás, por el docente y él va a hacer un buen trabajo, va a haber más cambios, posiblemente el próximo año, pero creo que nosotros debemos tener en claro el propósito que vamos a querer sembrar en el alumno o en el estudiante y hacer a un lado cualquier situación ajena", expresó.

Ahorita está en esa contro-versia el gobierno federal para quitarnos la patria potestad, eso pretende con la ley de niños, niñas y adolescentes y no se vale, no es posible, el estado no es el dueño de nuestros hijos, nosotros somos los primeros y principales y somos los responsables hasta que ellos sean mayores de edad.¨ Guillermo Rodríguez Leal, presidente de la Unión Nacional de Padres de familia

LLAMADO A LOS PADRES DE FAMILIA

Al final el presidente de la Unión Nacional de Padres de familia en Reynosa señaló que cuentan con un amparo en todo el país y promueven una carta al directivo de las escuelas donde solicitan que se haga valer la sentencia y donde piden se usen los libro de textos avalados -que son los del ciclo anterior-, no porque se quiera retroceder, si no que se haga en el marco de la legalidad, porque los libros se pudieron realizar en etapas y con el consenso de todos.

"Ahora contra quien resulte responsable se presentan las respectivas denuncias y obviamente los principales responsables son los de arriba, no podemos conflictuarnos con los maestros, porque somos los primeros que queremos apoyar a los maestros, ir de la mano por el bien de nuestros hijos", dijo.

Argumentó: "Ahorita está en esa controversia el gobierno federal para quitarnos la patria potestad, eso pretende con la ley de niños, niñas y adolescentes y no se vale, no es posible, el estado no es el dueño de nuestros hijos, nosotros somos los primeros y principales y somos los responsables hasta que ellos sean mayores de edad, la única forma de subsanar, porque siempre va a haber errores y cuestiones ideológicas, es involucrarnos, no les soltemos los celulares a los niños".

Beatriz Guzmán Martínez, maestra explicó que son mediadores del conocimiento y que trabajan con diversos temas en apoyo a la comunidad.

"Qué estén pendientes y que colaboren con nosotros, lo más importante son los valores y los principios que vengan de casa, nosotros los maestros solamente somos mediadores del conocimiento que vamos a transmitir y una sociedad que deja a dios fuera de la enseñanza es una sociedad condenada al fracaso, esperamos que verdaderamente haya un resultado en lo que están haciendo y que así como están ejerciendo este derecho que quieren hacer con los libros de texto, lo puedan ellos ejercer también pero con responsabilidad hacia los hijos", dijo.

Recalcó: "lo único que le puedo decir al padre de familia es que si le incomoda, que revise los libros de texto de su hijo, que cuando su hijo llegue a casa le pregunte qué fue lo que su maestro le enseñó, nosotros no estamos enfocados específicamente a ciertos temas".

Ismael Reyna González, director de escuela privada argumentó que todo se debe de ver desde una óptica positiva y sacar lo bueno, porque se abre una puerta para trabajar en conjunto padres, maestros y directivos.

"Invitarles a seguir trabajando de la mano, es el tiempo perfecto en este momento, cada uno de nosotros tiene un propósito, creo y confío que es para el bien de cada uno de los alumnos, de lo malo hay que sacar todo lo bueno, como lo dije al principio, se abre una puerta muy grande para que podamos trabajar tanto padres, docentes y directivos y en servicio a la comunidad", finalizó.