Lo extrañaremos terriblemente.- One Direction sobre Liam

Los ex miembros de One Direction están "devastados" por la trágica muerte de su ex compañero de banda, Liam Payne, quien falleció el miércoles en Buenos Aires, Argentina.

A través de una declaración conjunta, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Harry Styles manifestaron su profundo dolor por la pérdida de Payne, a quien describieron como su "hermano".

"Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam.

"Con el tiempo, y cuando todos puedan, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos profundamente", escribieron los artistas.

La banda, que conquistó el mundo de la música desde su formación en 2010, destacó los recuerdos que compartieron con Liam como una parte invaluable de su historia.

"Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados por siempre", agregaron.

En este difícil momento, los ex compañeros de Payne enviaron sus pensamientos y condolencias a la familia, amigos y seguidores del cantante, quienes también se encuentran afectados por la trágica noticia.

"Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaron junto a nosotros", afirmaron.

One Direction se formó en el programa The X Factor y rápidamente se convirtió en un fenómeno global con cinco álbumes de éxito y giras mundiales. La banda se separó en 2016, después de que Zayn Malik abandonó a sus amigos para iniciar su carrera en solitario.

"Lo extrañaremos terriblemente. Te queremos, Liam", finalizaron.