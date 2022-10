Rinde tributo a Jerry Lee

Los melómanos que se encontraban en el recinto pudieron disfrutar del emotivo momento, por lo que algunos lograron captarlo en video y difundirlo en redes sociales.

"No sé cuántos de ustedes lo saben, pero Jerry Lee se fue. Vamos a tocar esta canción, una de las suyas. Jerry Lee vivirá para siempre, todos lo sabemos", dijo Dylan, según Variety.

Dylan y Lewis trabajaron juntos en el estudio, incluso tenían temas que se habían compartido entre ellos pero que al final no vieron la luz. Sin embargo, el fallecido pianista contó con su versión de "Rita May", tema del cantautor de "Like a Rolling Stone".

Jerry Lee Lewis falleció a sus 87 años. La noticia de la muerte del pionero del "rock & roll" se reportó este 28 de octubre.