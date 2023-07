Ricardo O'Farrill revela el diagnóstico que le dio su psiquiatra

Luego de ser ingresado a un centro de rehabilitación en contra de su voluntad tras sufrir una crisis, la cual preocupó a sus amigos y seguidores; el comediante Ricardo O'Farrill compartió este 11 de julio a través de su cuenta de Twitter que fue diagnosticado con bipolaridad por su psiquiatra.

Dicha noticia impactó a sus seguidores, quienes no se lo esperaban, pues no creían que detrás de su carisma y talento se encontraba una lucha interna tan grande.

COMPLICADOS MOMENTOS

El standupero ha vivido momentos complicados, incluso en los últimos meses se vio involucrado en un enfrentamiento con sus colegas Daniel Sosa y Mauricio Nieto.

El trastorno bipolar, antes denominado "depresión maníaca", es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo de una persona.

Los cambios de humor pueden ocurrir en raras ocasiones o muchas veces por año. Aunque la mayoría de las personas presenten síntomas emocionales entre los episodios, es posible que algunas otras no presenten ninguno.

Ésta, puede aparecer en cualquier etapa de la vida de una persona. Sin embargo, el mayor número de casos es diagnosticado en adolescentes y personas adultas. Cabe señalar que no es una patología que tenga predilección por un sexo en particular, a diferencia de la depresión, que afecta a una gran cantidad de mujeres, por lo que no puede ser quitada, solamente controlada.