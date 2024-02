TV Azteca obligó a Coronado a hablar del divorcio con del Solar

CIUDAD DE MÉXICO.- Ingrid Coronado habla de la ocasión en que habló en televisión de su separación con Fernando del Solar, a poco de que el conductor dijera públicamente que se iban a divorciar, asegurando que ella no estaba preparada para hablar y, si lo hizo, fue porque TV Azteca le indicó que tenía que afrontar la situación, lo que produjo que el público se fuera en su contra, pues a partir de ahí se quedaron con la idea de que era "la mala" entre los dos.

Durante su visita a "El rincón de los errores", Coronado habló de un episodio de su vida que cambió radicalmente la impresión que la audiencia tenía de ella, el cual tuvo lugar hace casi una década, cuando su exesposo, Fernando del Solar, tomó la decisión de hablar de su futuro divorcio en una revista de espectáculos, a pesar de que, en privado, habían llegado al acuerdo de que guardarían discreción hasta que dirigieran el hecho de que seguirían sus caminos por separado.

Para Ingrid, fue muy doloroso que del Solar no cumpliera a su promesa y que, además, vendiera la exclusiva a una revista, pues en esa época seguía enamorada del argentino, que fue quien decidió poner fin a su matrimonio, luego de cuatro años y la concepción de dos hijos; Luciano y Paolo.

"Hace, yo creo que ya casi 10 años, cuando el papá de mis hijos declaró públicamente que yo lo había abandonado, ni siquiera habíamos dado a conocer la noticia de que nos íbamos a divorciar, habíamos hecho un acuerdo él y yo, que primero íbamos a sanar nuestras heridas emocionales, para después dar la noticia, pero él no respetó ese acuerdo que habíamos tenido", recordó.

Fue así como, a poco de salir al aire en "Venga la alegría", la conductora se enteró que su ex había roto el silencio, lo que le generó una gran crisis que la hizo retirarse a llorar entre cada pausa comercial.

"Me estaban maquillando y, de pronto, me llega un mensaje con la portada de la revista donde él daba la noticia, diciendo que yo había abandonado el barco, y yo estaba en maquillaje para salir a hacer mi programa en vivo, se podrán imaginar mi shock, porque había estado enfermo. En ese momento, mi cabeza comenzó a volverse loca, porque dije: '¿Qué es lo que va a suceder?, esto no va a tener una buena respuesta'", detalló.

Y dicho y hecho, pues TV Azteca le pidió que saliera a hablar de los hechos, a pesar de que ella no se tenía preparada para hacerlo, motivo por lo que se puso en contacto con una empresa de asesoría, decisión que resultaría contraproducente, pues le aconsejaron que asumiera que ella había sido quien se había querido separar, cuando no sucedió así.

"Nunca me imaginé que el escándalo se iba a ser tan grande, salí como pude, sonreí como pude, en los cortes comerciales me iba y lloraba, pero terminando el programa, en la televisora en la que estaba, me dieron la orden de que tenía que ir a hablar en el programa de espectáculos, yo no estaba preparada porque estaba en shock, en ese momento contraté a una empresa de control de crisis, que me diera instrucciones de qué tenía que hacer y me dijeron que yo no dijera que el que se había ido de mi casa, había sido él", precisó.

Fue entonces que. al no revelar que fue del Solar quien quiso separarse, Ingrid dio a entender que ella era la interesada en acabar el matrimonio, lo que produjo y sinfín de señalamientos y críticas del público, que llegó a creer que había abandonado a su esposo cuando esta más la necesita.

"Decidí seguir las instrucciones precisas, me fui a parar a un programa de televisión a hablar cuando yo no estaba preparada, me empezaron a cuestionar durísimo y yo respondí mal porque yo tenía la instrucción de no decir la verdad, y eso fue un gravísimo error porque, yo con esa entrevista, firmé mi sentencia".

Pues, a partir de ahí, Coronado fue denominada como una mala persona y, todavía hoy, hay personas que en redes sociales que la cuestionan por, supuestamente, no haber sido una buena esposa.