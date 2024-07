Regresa al pop

Decidida a reactivar su faceta pop, a la par de llevar alegría como "La Reina de los Niños", Tatiana está preparada para ofrecer una serie de conciertos retro y un nuevo álbum, de la mano de Bobo Producciones.

"Es cobijarme con una empresa que me va a tener siempre presente, no nada más con shows infantiles, sino también con show-pop-retro; hacer, sobre todo, mucho evento público en muchos lugares, ya sea teatros, discotecas o arenas de todas partes de México y Estados Unidos", expresó la cantante entusiasmada.

"Así que prepárense porque vamos a hacer gira tanto infantil como retro-pop".

Los seguidores de la regia la podrán ver así en un concierto del 90´s Pop Tour, en una actuación especial de "Mentiras, El Musical" o en un concierto infantil.

"Vamos a poder colaborar con todos los artistas", aseguró.

ESCRIBE TEMAS

La cantante, de 55 años, está componiendo temas románticos que planea incluir en lo que sería su próximo disco en el pop.

"Ese es uno de mis grandes proyectos, sacar un disco inédito en lo retro-pop, con canciones nuevas y colaboraciones", señaló.

Tatiana considera que es un buen momento para hacerlo, ya que cada vez es más amplio el rango de edad de sus seguidores.

"Lo he visto a través de los videos que me mandan, me encanta que me etiqueten con videos de niños desde meses, desde bien pequeñito o niños más grandes. Ya son tres generaciones, porque tengo 30 años cantándole a los niños, más los 10 que cantaba pop. Ya son 40 años de trayectoria", compartió.

NO DESCANSA

Y aunque apenas empieza el verano, la mente creativa de Tatiana no descansa, por eso ya está viendo los detalles del espectáculo navideño.

La "Reina de los Niños" anticipó que será una aventura musical llena de magia con la cual que recorrerá varias ciudades del país.

"Estoy superfeliz porque es un show navideño que la gente espera cada año, pero ahora será diferente, le vamos a meter más producción, diferente escenografía y lo vamos a renovar", anticipó la cantante.

El espectáculo "Navidad con Tatiana" está programado para el 15 de diciembre en la arena Monterrey.

Tatiana habló entusiasma del récord que tiene en la arena Monterrey, con 21 fechas hasta el momento.