Anda Noel Schajris sin bandera y sin descanso

Por: Agencia Reforma

Diciembre 16, 2024 -

Noel Schajris compone temas, presenta su propuesta musical independiente, realiza colaboraciones con otros compañeros, trabaja como productor e impulsa su sello Dynamo Productions con un dueto con Johnny Lau.

"Estamos emocionados todo el equipo de Dynamo Productions, muy felices porque Johnny fue el primer artista que firmamos después de mí", bromeó Noel, propietario del sello.

"Entonces, imagínate lo que creemos en él y lo bien que ha quedado este disco y el primer paso que damos. Además, me invita a cantar con él una canción increíble (´De Tu Boca´), un bolero".

Nahuel Schajris Rodríguez, conocido como Noel Schajris, de 50 años, pretende ampliar sus horizontes en la industria musical.

Después de conseguir el éxito como parte del popular dueto Sin Bandera, el argentino se ha dado a la tarea de apoyar nuevos talentos.

Ahora promociona el tema "De Tu Boca" que interpreta a dueto con Johnny Lau, un cantautor de R&B en español nacido en Lima, Perú.

"Así como yo me vine a vivir a México hace tantos años, Johnny lo está viviendo ahora. A mí, México me abrió los brazos y me dio todo lo que he vivido en mi carrera, y ver ahora la emoción con la que Johnny llega del Perú también, y es abrazado por el público mexicano, y haciendo un bolero, recordando a tantos boleristas que le dieron una historia musical a este País, como lo fue el maestro Armando Manzanero, a quien tanto admiramos", dijo.

La melodía "De Tu Boca", fue escrita por Johnny y está inspirada en su esposa, la artista peruana, Gaby Zambrano, con quien el cantante de 30 años se casó hace unos meses.

"Él tiene una capacidad de componer y un amor por la música atemporal, eso se me hace muy importante", aseguró Noel.

"Y te puedo decir que ha sido impresionante ver las reacciones de los fans con esta canción, llorando, emocionados; de verdad que tiene un arreglo precioso. Y aparte sale la canción y el tipo de casa, ¡imagínate!"

Noel señaló que, sin duda, el universo conspiró para que se esté dando el amor por todos lados.