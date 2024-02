Ninel Conde sufre desmayo por comer dos rebanadas de pizza

CIUDAD DE MÉXICO- Ninel Conde no la pasó nada bien hace unos días, y todo por abusar de los carbohidratos, así lo contó la actriz de 47 años, quien cuida mucho su aspecto físico y presume lo que ha logrado gracias a la disciplina, el ejercicio y algunas ayuditas quirúrgicas.

Ninel, quien se dice volvió a casarse por tercera vez, con un hombre menor que ella, desató las risas entre sus seguidores en redes al contar lo que le pasó hace unos días tras comerse dos rebanadas de pizza.

El fin de semana, Conde tenía mucha hambre y pidió, a través de una plataforma en línea, unas arepas, sin embargo, asegura que en lugar de recibir eso, le llegó una pizza con el pan muy grueso, así que no quiso perder tiempo, y como su hambre era demasiada, se comió dos pedazos que le cayeron pesados y todo terminó muy mal.

Conde contó en sus redes que tras comerse dos rebanas de pizza, las cuales estaban "muy gordas", comenzó a sentirse mal.

"Me sentía tan llena, me sentía tan abotargada; me tomé un tecito para al día siguiente sacar toda esa harina", relató.