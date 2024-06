Nick Jonas de vuelta con ´The Last Five Years´ .

Nick Jonas regresa a Broadway para protagonizar la puesta en escena musical The Last Five Years, junto a la actriz Adrienne Warren.

La comedia musical de Jason Robert Brown llegará por primera vez a Broadway, con el integrante de los Jonas Brothers y Warren como la pareja protagonista, según informó Entertainment Tonight.

La obra sigue a Jamie Wellerstein, un joven novelista, y Cathy Hyatt, una actriz en ascenso, quienes se enamoran y desenamoran a lo largo de cinco años.

El proyecto fue celebrado por los actores protagonistas, quienes compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram una fotografía posando juntos para dar a conocer sus papeles en el montaje que será dirigido por Whitney White.

"The Last Five Years es uno de los mejores musicales estadounidenses originales del canon. No podría estar más emocionada de traerlo a Broadway por primera vez con Nick y Adrienne, dos intérpretes poderosos y amantes del teatro", dijo White, según Variety.

Después de poco más de una década, Nick Jonas regresa a Broadway para esta puesta en escena. Su última vez en el teatro fue en 2012, cuando participó en la reposición de How to Succeed in Business.