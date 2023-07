NewJeans colabora con Apple para su nuevo video musical "ETA"

CIUDAD DE MÉXICO.- NewJeans es una banda de K-pop de ADOR, agencia independiente bajo HYBE, compañía detrás de grupos como BTS y SEVENTEEN. La agrupación está conformada por cinco chicas: Minji, Hanni, Danielle, Haerin y Hyein. Actualmente, es uno de los grupos surcoreanos más populares, con más de 19 millones de oyentes mensuales en Spotify, a tan sólo un año de su debut.

El 20 de julio la agrupación realizó su tan esperado regreso con su nuevo álbum Get Up y el estreno de su más reciente video musical "ETA", el cual resultó ser una colaboración entre Apple y la banda de K-pop.

En este verano, la agrupación surcoreana está de regreso con una promoción diferente a la que están acostumbrados los fans del K-pop, pues está repleta de lanzamientos simultáneos.

A principios del mes, la banda de K-pop lanzó "NewJeans"y "Super Shy", este último fue su tercer sencillo en debutar en el Hot100 de Billboard, el listado semanal de las canciones más escuchadas en Estados Unidos. Mientras que en esta misma semana sus fans disfrutaron de otras dos pistas, "Cool With You" y "Get Up".

Las promociones de su nuevo álbum Get Up culminaron este 20 de julio con el estreno de sus canciones principales "ASAP" y "ETA". Para este último sencillo, NewJeans se unió con Apple para las grabaciones del video musical, el cual se filmó completamente con iPhone 14 Pro.

"En colaboración con Apple, este video musical se filmó íntegramente con un iPhone 14 Pro", se puede leer en la descripción de YouTube de "ETA".

Este modelo de la compañía cuenta con un sistema de cámaras Pro, con un gran angular de 48 MP y un ultra gran angular, además de teleobjetivo y Photonic Engine para obtener un alto nivel de detalle y color. De igual forma, permite estabilizar los videos grabados en movimiento.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Apple y NewJeans trabajan juntos. Las integrantes de la banda de K-pop fueron las modelos para el comercial del iPhone 14 Pro en Corea del Sur.

Además, entre marzo y abril la agrupación fue parte de las promociones para la apertura de la tienda de Apple en el famoso distrito de Gangnam, en Seúl. Los visitantes podían escuchar la canción de NewJeans "OMG" con la calidad de audio espacial en el Pop-Up Studio.

NewJeans estrenó su nueva canción con un video de 3:36 minutos de duración, completamente grabado con el iPhone 14 Pro y el resultado fue asombro, podemos ver diferentes escenarios. Desde aquellos que están completamente iluminados hasta algunas escenas que transcurren durante la noche y cada una de ellas mantiene sus colores vivos.

Este es un nuevo paso para la grabación de videos musicales, pues ahora el proceso para la filmación está al alcance de un smartphone.