Supera adversidades

En la celebración de los 20 años de su carrera, Paty Cantú declaró que para llegar a donde se encuentra se topó con muchos "peros" en su camino.

La cantante, de 40 años, visitó Monterrey para promocionar "El Reloj del Corazón", su nuevo sencillo que grabó junto a su amigo, Gera MX.

"Me tocó lidiar con muchas trabas y peros, muchas puertas cerradas y condicionamientos de... ´sí te ayudo, pero´, y ni siquiera lo estoy llevando a una parte sexualizada, más que nada era: sí te ayudo, pero tienes que hacer exactamente lo que te digo, o verte como yo quiero que te veas o canta lo que yo quiero que cantes", compartió la cantante.

"Hasta ´cantar con quien yo te digo que cantes, y si tienes una opinión que peligra el ego de estos grandes personajes de la industria, pues entonces: ¡bloqueada!´ Y son cosas que realmente sí viví. Tal vez fueron pocas las veces que decidieron darme la mano, pero suficientes".

LE HACE FRENTE A TODO

Paty, quien padece hipotiroidismo, dijo que en este momento está controlado, aunque debe tomar medicamentos de por vida.

"Estoy estable y me siento física y mentalmente superbien", señaló.

Esta chica, cuyo corazón tiene dueño, dijo que ahora sí cree en la idea de que el amor es para siempre.

Y es que la historia de su nueva canción, "El Reloj del Corazón", aborda una historia en la que habla de que todo el mundo tiene las horas contadas, pero para el amor.

LO NUEVO

"La canción es una experiencia más desde la perspectiva de Gera, pero la compusimos los dos", aclaró. En su caso, bastó que se amara más ella, para comprender que puede amar a otra persona para toda la vida.

"Sí, estoy con un buen hombre, y no es que los de antes fueran malos, pero simplemente yo cambié. Me convertí en la persona que yo quería ser, para yo quererme independiente de mis errores y mis virtudes, y al aceptarme como soy, me fijé en otro tipo de persona que es, quizás, alguien a quien puedo amar mejor porque me amo mejor a mí", aseguró.

La intérprete está muy emocionada con el concierto que ofrecerá en el Auditorio Nacional el sábado 19 de octubre.

"Esta fecha es muy especial en particular, porque para mí es la fiesta de celebración de mis 20 años de carrera", expresó.