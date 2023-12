Muere Stan Rogow, productor de Lizzie McGuire, a los 75 años

CIUDAD DE MÉXICO.-El reconocido productor de Lizzie McGuire, Stan Rogow, murió a los 75 años.

De acuerdo a Variety, Rogow perdió la vida en el Centro Médico de UCLA en Los Ángeles. Hasta el momento se desconocen las causas.

Nacido en Brooklyn en 1948, se graduó en la Facultad de Derecho, de la Universidad de Boston, antes de iniciar su travesía en Hollywood.

Su éxito comenzó en 1982 con Fame, de NBC, serie sobre estudiantes de una escuela secundaria de artes escénicas, con la que fue nominado a un Premio Emmy.

Rogow produjo Lizzie McGuire y recibió nominaciones al Emmy por su destacado programa protagonizado por Hilary Duff. También produjo Lizzie McGuire: La Película (2003).

"Stan, gracias por pensar que tenía "esa cosa especial". Gracias por todas las aventuras de Lizzie. Gracias por ayudarme a crear una realidad que nunca podría haber soñado", escribió Duff en redes sociales.

Asimismo, dejó huella en programas como Playing for Time, Shannon's Deal, Flight 29 Down, Darcy's Wild Life, State of Grace, Valemont, Woke Up Dead y Afterworld.

Su incursión en el cine también incluyó películas destacadas como All I Want For Christmas (1991) y Men of War (1994).