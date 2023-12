Agradece García Treviño al cine por alejarlo de la violencia

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras dejar una huella imborrable en los Festivales de Cine de Cannes y de Morelia, Perdidos en la Noche, dirigida por Amat Escalante, llegará a las salas de cine de todo México el próximo jueves.

En conferencia de prensa, Juan Daniel García Treviño, protagonista del filme, agradeció al cine la posibilidad de alejarse de la violencia y encarnar, en cambio, personajes cercanos a la gente.

El actor, de 23 años, expresó la importancia de la honestidad con la que interpreta papeles como el de Emiliano, un joven que busca justicia por la desaparición de su madre activista.

"La honestidad es muy importante y eso es lo primordial para mis personajes y para mostrar en mi barrio estas películas donde normalizamos todo esto (la desaparición).

"Yo soy alguien que viene del barrio, para mí hubiera sido más fácil salir de ahí siendo un victimario, agradezco mucho poder interpretar estos personajes con mucha sinceridad y honestidad", afirmó Treviño.

La estrella de Ya No Estoy Aquí acompañó a Escalante, al productor Nicolás Celis y a parte del elenco, Fernanda Osio y Fernando Bonilla. A la cita faltaron Bárbara Mori y Ester Expósito.

El director de cintas como Heli (2013), quien suele trabajar con actores desconocidos y nuevos talentos, reconoció que para su producción decidió incluir a la protagonista de la telenovela Rubí y a la estrella de la serie Élite para tratar con más veracidad temas como el uso de las redes sociales.

"Lo importante era sentirme a gusto para inspirarme. Este elenco me gustó desde el guion, quería que fueran artistas conocidas, que tuvieran experiencia y redes sociales con muchos seguidores para que pudieran conectar y empatizar con el trabajo", dijo en referencia a Mori y Expósito.

En el thriller, Escalante se mantiene fiel a su enfoque de rodar sus historias no sólo en México, sino en su natal Guanajuato, un estado azotado por la violencia del crimen organizado.

"Quise explorar y cuestionar a alguien que venía desde un lugar no honesto para aprovecharse de la tragedia de otro. A mí me da mucha curiosidad lo que me da miedo.

"El futuro está en los jóvenes y es algo que me gusta retratar. Tiene que ver con la esperanza y la luz al final del túnel, la posibilidad de estar bien al final, es algo que he hecho en otras películas", explicó.